Piano Battaglia, pronto il progetto per migliorare la viabilità

Consegnato all'assessorato regionale alle Infrastrutture il progetto cantierabile della "S.P. 54 di Piano Battaglia e S.P. n.113 Circonvallazione di Piano Battaglia", e ora è attesa l'emissione del decreto. Lo dicono il presidente dell'Unione Madonie Pietro Macaluso, l'assessore alla viabilità Giuseppe Minutilla e il coordinatore tecnico della Strategia Area Interna Madonie Alessandro Ficile.

"Senza alcuna sosta continuiamo nel percorso volto ad assicurare collegamenti viari funzionali e sicuri alle nostre comunità ed ai tanti visitatori - affermano Macaluso e Minutilla - convinti come siamo che le vie di accesso rappresentano l'elemento basilare per proseguire nel percorso di sviluppo dell'area. Al percorso già avviato si aggiunge oggi quest'altro importante risultato: la via principale che consente l'accesso e quindi la piena fruizione al cuore del territorio rappresentato dal bipolo Piano battaglia-Piano Zucchi".

Il progetto ha un importo di 2.400.00 euro e intercetta quattro delle cinque tematiche prioritarie raccomandate dall'Unione europea: rifiuti, efficienza nell'uso delle risorse - compresi suolo e foreste - e economia verde e circolare, ambiente e salute, compresi le sostanze chimiche e il rumore, qualità dell'aria ed emissioni, compreso l'ambiente urbano.

© Riproduzione riservata