Palermo, riapre il Kalhesa: lo storico locale sarà ristorante e club per eventi

Dopo anni di chiusura a Palermo riapre il Kalhesa, lo storico locale di fronte al lungomare del Foro Italico all’ombra delle Mura delle Cattive chiuso dal 2016.

In una veste completamente inedita, il ristopub all’interno di Palazzo Forcella De Seta, sarà non solo un ristorante ma anche un club, punto di riferimento sia per gli eventi diurni che per le serate locali. Il taglio del nastro è previsto per domani, martedì 20 luglio alle ore 19.

Un restyling totale quello pensato dall’imprenditrice romana Eleonora Torregiani, dottoressa in legge oggi titolare del Kalhesa, e realizzato dallo studio Monaco Architetti insieme ad artigiani locali secondo uno stile elegante e smart. Lo spirito sarà quello dell’intrattenimento a 360 gradi: da contenitore di eventi artistico-culturali a ristorante accessibile a tutti con prodotti di altissima qualità e a chilometro zero. Un menu variegato, messo a punto dallo chef Marco Guarcello sotto la direzione della restaurant manager Dafne Saccani e di Vittorio Filippone Coolinario, art director food experience, che punta a raccontare il territorio siciliano attraverso una cucina tradizionale rivisitata e il mondo, aprendo le porte anche a piatti internazionali come tapas gourmet e sushi (la cui cucina è affidata al sushi-man Rex).

Punta di diamante sarà la cantina, fatta non solo di etichette siciliane, tra biodinamici e biologici, ma da più di 35 bollicine. Si potrà viaggiare il mondo bevendo un calice di vino e anche cocktail e drink serviti secondo lo stile dell’american bar. Sarà inoltre un contenitore di eventi artistico-culturali che ospiterà band e artisti siciliani e anche dj-set grazie all’esperienza di Vincenzo Grasso e Fabrizio Lo Cascio che, oltre ad avere la direzione marketing e la logistica del Kalhesa, ne seguiranno anche la direzione artistica.

Novità assoluta è il dehors all’esterno illuminato da un “cielo stellato” fatto di luminarie che ospiterà aperitivi e cene vista mare, affacciandosi sul litorale palermitano. Il locale al civico 22 del Foro Italico Umberto I, sarà aperto dalle ore 19 in poi sempre su prenotazione, per permettere di mantenere le distanze di sicurezza (info e prenotazioni al numero: 091.7524431). Tra le altre cose, grazie al wi-fi libero e gratuito, nelle ore pomeridiane sarà aperto anche ai freelance in smart working.

