Palermo, chiuso il Kalhesa: serata danzante senza controlli su mascherine e green pass

Mancato rispetto delle norme anti-Covid e scatta la chiusura per un locale del Foro Italico a Palermo. Il controllo è stato effettuato dalla polizia di Stato. I poliziotti della divisione amministrativa hanno eseguito un controllo al Kalhesa e avrebbero trovato persone senza mascherine o alle quali non sarebbe stato chiesto il green pass. Da quanto hanno accertato gli agenti la serata di venerdì si era trasformata in serata danzante con casse amplificate e djset.

La società che gestisce il locale commenta così il provvedimento: «Stiamo valutando quali iniziative intraprendere con il nostro legale. Confidiamo nel fatto che riusciremo a chiarire la vicenda nelle sedi competenti». Il giorno successivo ai controlli e alla chiusura uno dei gestori del Kalhesa, Santo Castiglione, si è sfogato sui social puntando il dito contro chi, secondo lui, avrebbe presentato un esposto contro il suo locale.

