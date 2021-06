Non solo shopping al Forum Palermo: quiz, cibo e musica per dare il benvenuto ai saldi

La Sicilia entra in zona bianca e si prepara per l'avvio dei saldi, a partire dal 1° luglio. Per l'occazione, al Forum Palermo tante iniziative per i visitatori: sconti, buoni omaggio e musica lounge di sottofondo nel dehors de Le Putìe di Forum.

L’appuntamento è per sabato e domenica quando i visitatori saranno coinvolti nel Ristoquiz. Gli intervistati riceveranno in omaggio un buono da spendere in uno dei bar o dei ristoranti del centro commerciale, aderenti all’iniziativa.

Le giornate dei saldi saranno anche l’occasione per andare a visitare la novità dell’estate. I visitatori potranno anche assaporare all’aria aperta il proprio piatto preferito, prendere un aperitivo in compagnia di amici o fermarsi nei weekend per ascoltare musica lounge come sottofondo.

Il centro commerciale è aperto dalle 9 alle 21. L'area food invece dalle 9 alle 24.

