Forum Palermo, continuano le donazioni di sangue all'Advs Fidas: nel 2020 raccolte 477 sacche

La pandemia di Covid-19 non ha fermato la donazione del sangue presso l'autoemoteca dell'Advs Fidas Palermo, che staziona davanti all'ingresso (lato Uci) di Forum Palermo. L'associazione, che da ben nove anni ha intrapreso un rapporto di collaborazione e fiducia con il centro commerciale, ha diffuso il resoconto annuo relativo al 2020.

Sono 477 le sacche di sangue raccolto e circa 200 le pre-donazioni a favore dell'ospedale Villa Sofia di Palermo, il sangue raccolto viene trasferito presso il Centro trasfusionale del nosocomio per poi essere distribuito nelle varie aree di emergenza, come la terapia trasfusionale, o utilizzato per interventi chirurgici importanti, incidenti stradali e per curare alcune forme di tumore.

"Forum Palermo - spiega Baldo Boccellato dell'Advs - in tutti questi anni è diventato un punto di riferimento fondamentale sia per la nostra associazione sia per i tantissimi donatori della città e per i residenti nei paesi limitrofi. Sebbene il 2020 sia stato un anno particolarmente difficile e complicato, grazie all'impegno di Forum Palermo la macchina della sensibilizzazione e della solidarietà non si è mai fermata. Oggi più che mai donare il sangue agli ospedali, spesso in sofferenza, diventa un atto di grande valore e responsabilità". Gli appuntamenti per le donazioni verranno comunicati settimanalmente, ecco quelli di gennaio: il 20, 21 e 22 dalle ore 8.30 alle 12,00.

