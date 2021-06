Centri per l'impiego in Sicilia, il SiLav: "Riformulare i bandi di concorso"

"Riformulare i bandi di concorso per il potenziamento dei Centri per l'impiego". È quanto chiede il SILav dopo aver preso parte, tramite piattaforma Zoom, alla riunione della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro inerente l'audizione dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con ordine del giorno "Procedura concorsuale per il potenziamento dei Centri per l'impiego "

Il S.I.Lav. "preso atto delle dichiarazioni dell'Assessore regionale Scavone, del dott. Marino, della dott.ssa Madonna rappresenta e formalizza la necessità inderogabile di riformulare i bandi di concorso per il potenziamento dei Centri per l'impiego per le categorie C e D, ponendo in termini paritari e preselettivi, il riconoscimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale pregressa in seno alle politiche attive del lavoro EX-ANTE in concomitanza ai titoli di studio, nonché di avviare tempestivamente le procedure concorsuali".

"Il S.I.Lav. - dichiara il segretario generale Gaetano Giordano - rivendica con forza l'applicazione delle norme regionali: Legge n.8 art.13 del 17/05/16 che ha istituito l'elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dal bacino dei servizi formativi politiche attive del lavoro, la legge regionale n.8 art.13 del 09/05/17 e la legge regionale n.10 art.19 del 10/07/18. Leggi approvate all'unanimità dall'Assemblea Regionale Siciliana e ad oggi ancora disattese! Saranno attivate tutte le procedure a tutela dei lavoratori - conclude -. Le leggi ci sono come anche le risorse finanziarie".

© Riproduzione riservata