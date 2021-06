Vincenzo Troia è il nuovo Managing Director di Giglio.com - società attiva nel settore della vendita online di abbigliamento di lusso multimarca su scala globale. Lo comunica la stessa società con una nota.

“Siamo orgogliosi che Vincenzo si sia unito al nostro team e siamo certi che grazie alla sua consolidata esperienza a livello internazionale maturata in una delle realtà più strutturate del fashion e-commerce contribuirà positivamente all’ulteriore espansione globale di Giglio.com.” – commenta Giuseppe Giglio Ceo di Giglio.com – “Con l’ingresso di Vincenzo in qualità di Managing Director, confermiamo la nostra capacità di attrarre talenti di elevato standing a dimostrazione della validità e dell’unicità del nostro modello di business”.

La nomina di Vincenzo Troia, grazie alle sue consolidate competenze nel luxury fashion e- commerce a livello internazionale, si inserisce perfettamente ai vertici dell’organizzazione di Giglio.com e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella strategia di sviluppo e rafforzamento manageriale e di governance.

Vincenzo Troia dopo aver maturato un’esperienza in Sky Italia, prosegue la sua carriera entrando nel 2011 in Yoox net-a-Porter Group (già Yoox Group), dove per dieci anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità. Dapprima in qualità di Crm manager, nel gennaio 2014 Troia si trasferisce ad Hong Kong come Marketing Manager, e dal 2016 assume la guida del business di Yooxin Aapc, contribuendo al consolidamento delle strategie commerciali sui mercati asiatici.

Nel 2019, rientra in Italia in qualità di International Markets Director dove continua a guidare i mercati asiatici ricoprendo al contempo la carica di responsabile del mercato americano e supportando lo sviluppo del business negli altri mercati internazionali.

“Abbiamo vissuto mesi di profonda trasformazione e sono molto onorato di entrare a far parte di un’azienda che, con un modello di business innovativo, ha saputo affrontare le incognite dell’ultimo periodo e cogliere al meglio le opportunità che questi cambiamenti hanno comportato per l’intero comparto moda. – afferma Vincenzo Troia - Sono convinto che gli anni di esperienza nel settore maturati all’estero si sposino perfettamente con gli obiettivi di una realtà che consolida un community store di brand e boutique sul territorio, dando loro accesso ai mercati di tutto il mondo”.

