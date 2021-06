Riapre il Circolo ufficiali di Palermo: nuovi servizi, previsti anche eventi culturali e attività per tutte le età

Riapre il Circolo Unificato di Palermo, già sede del Circolo degli Ufficiali di Piazza Sant’Oliva, a Palermo. Da quest’anno il Circolo Unificato, l’ex Crrd della Favorita, il Lido di Mondello Valdesi e alcune Bouvette all’interno di alcune Caserme sono state affidate in gestione alla Rti Multiservizi. Una fase di rilancio del Circolo è in atto a cura del direttivo della nuova compagine affidataria dei servizi.

"Sono in fase di realizzazione una serie di servizi aggiuntivi a quelli garantiti agli utenti aventi diritto attraverso l’emissione di una Fidelity Card dedicata - ha dichiarato Chiara Pagano la rappresentante legale della Rti Multiservizi -. Saranno realizzati nel breve una ludoteca, un caffè letterario, un’enoteca e servizi di baby parking e di bike sharing, oltre la ristorazione garantita dai ristoranti e dalle pizzerie degli Ops e la calendarizzazione di una serie di eventi culturali e ricreativi. Il tutto sarà realizzato anche grazie ai consigli del generale Angelo Maurizio Scardino e del direttore del Circolo Tenente Colonnello Giuseppe Corticchia”.

La storia del Circolo comincia nel 1900 nella sede di “Palazzo Villarosa” poi demolito, per poi trasferirsi nel 1929 a Piazza Sant’Oliva. Durante l’occupazione, il Circolo fu chiuso riprendendo le sue funzioni nel 1949. Negli ultimi anni per un lasso di tempo di parecchi mesi le attività sono state sospese per riprenderle nel 2017 con la nuova denominazione di “Circolo Unificato”. Da quest’anno la nuova svolta con tanti servizi e attività previste nei prossimi mesi.

