Palermo, tutti i ristoranti lunedì potranno riaprire: il Comune concede in deroga spazi esterni per i tavoli

Allarme rientrato. Da lunedì a Palermo anche i ristoranti e i locali che non avevano ancora ottenuto il nulla osta per sistemare i tavoli all'aperto potranno farlo.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di concerto con l'assessore alle Attività Produttive, Cettina Martorana, risolta la questione con l'Amat per quanto riguarda gli spazi sottoposti a zona blu, ha dato disposizioni agli uffici di predisporre provvedimenti urgenti finalizzati a consentire la riapertura di pubblici esercizi mediante l'occupazione dello spazio esterno.

Il via libera, precisa una nota del Comune, verrà dato anche in deroga ad alcuni articoli del regolamento approvato dal Consiglio comunale per l'intero periodo emergenziale.

Secondo il report di un’associazione di categoria, come riportato oggi in un articolo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola, il 40% di ristoratori e proprietari di locali legati al food&beverage sono attualmente privi di permessi per occupare il suolo pubblico e altri, pur avendo già spazi all’aperto, si ritrovano con una concessione scaduta.

Non a caso in tanti in questi giorni hanno preso d'assalto gli uffici del Suap, lo sportello dell’assessorato alle Attività economiche.

