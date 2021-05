Palermo, riapre il Famila di via Libertà dopo il restyling

Martedì 11 maggio riapre il Famila di Via Libertà 30 a Palermo, con un look totalmente rinnovato che dà spazio ad un supermercato di nuova concezione. Tanti servizi innovativi e un layout interamente ispirato a sostenibilità, accoglienza e massima piacevolezza dell’esperienza di spesa e che rappresenterà il format da adottare negli altri punti vendita del marchio in Sicilia.

Nuovo design degli spazi, caratterizzato da uno stile minimal e raffinato, che accoglie i clienti in un mercato che utilizza solo lampade a led e banchi frigo di ultima generazione. Tante soluzioni ispirate alla sostenibilità e che si traducono anche in un’offerta di prodotto eco friendly, come dimostrano i nuovissimi dispenser per la frutta secca e i legumi.

Adiacente alla salumeria, una frigo-cella per la stagionatura e affumicatura ad hoc di carni e salumi; l’ampia cantina, con una selezione accurata di etichette e vini, in cui trova spazio anche un abbattitore di temperatura per raffreddare subito le bottiglie scelte. Presenti le modernissime casse self, per effettuare i propri acquisti in totale autonomia, i carrelli per gli amici a quattro zampe, fino alla possibilità di acquistare i pass Amat e Ztl per il parcheggio. "Con via Libertà non vogliamo solo dare una nuova idea di spesa – sottolinea Angelo Agliata, amministratore del Gruppo CDS, che in Sicilia gestisce il marchio Famila – ma soprattutto rappresentare un nuovo modo di vivere il supermercato e di fare acquisti: gli spazi non sono un mero contenitore di prodotti, ma scenario in cui il cliente diventa protagonista di un’esperienza piacevole, improntata sempre alla scelta del meglio".

