A Palermo nuove auto e bici elettriche: destinate a dipendenti pubblici e studenti

Una flotta di nuove auto e bici elettriche in arrivo a Palermo. Dopo piste ciclabili e sevizi di monopattino sharing, per alleggerire il peso delle automobili nella città tra le più trafficate d’Italia, arriva il progetto da un milione e 700 mila euro Muovi-Pa che coinvolge il ministero dell’Ambiente, la Regione, il Comune e l’Amat.

Il piano di car e bike sharing - scrive Giuseppe Leone sul Giornale di Sicilia in edicola - è destinato a dipendenti della pubblica amministrazione e studenti. In città arriveranno 56 auto e 70 bici, tutte elettriche, che saranno distribuite in 22 aree con 130 stalli e 23 colonnine di ricarica elettrica.

Almeno 300 persone fra dipendenti pubblici e studenti potranno, inoltre beneficiare, sulla base di graduatorie che saranno stilate da Amat in base a criteri fissati dall’accordo ministeriale, di un contributo semestrale per l’utilizzo della mobilità condivisa. Il contributo oscillerà fra 42 e 90 euro.

Il sindaco Leoluca Orlando ha sottolineato che si tratta di «un contributo alla qualità dell’aria in città, che in modo significativo vede la sinergia fra più istituzioni e riconosce nell’Amat il partner operativo che è ormai un punto di riferimento nazionale in materia di mobilità condivisa, di cui possiede la seconda flotta in Italia». Per l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, invece, «si tratta di una conferma di come i sistemi di mobilità sostenibile e di mobilità dolce si stiano diffondendo e siano chiaramente indicati a tutti i livelli come l’alternativa alla mobilità privata con mezzi inquinanti».

