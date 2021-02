Unicredit, finanziamento per la valorizzazione del monastero di Santa Caterina a Palermo

La Cooperativa Sociale Pulcherrima Res di Palermo ha ricevuto un finanziamento di 150 mila euro da UniCredit, nell’ambito del programma Social lmpact Banking, voluto dal Gruppo bancario per sostenere iniziative e progetti realizzati col chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile.

Pulcherrima Res, costituita nel 2010, è una cooperativa sociale che si occupa di gestione di monumenti storici erogando servizi di biglietteria e visite guidate. In particolare la cooperativa gestisce a Palermo i monumenti del circuito I tesori della loggia (Oratorio S. Cita e San Domenico, chiesa di S. Maria in Valverde, chiesa S. Giorgio dei Genovesi e chiesa di San Mamiliano (ex S. Cita) e S. Cataldo), e dal 2019 anche il “gioiello” barocco del Monastero di Santa Caterina d’Alessandria, situato nel cuore del centro storico di Palermo.

La Cooperativa intende potenziare l’attività di produzione e commercializzazione dei dolci. Con il finanziamento sosterrà gli investimenti per l’attivazione della piattaforma di e-commerce, l’acquisto di alcune attrezzature di laboratorio e di presidi di sicurezza sanitaria (macchina ad ozono per sanificazione locali, materiale igienizzante, materiale di protezione, panelli plexiglass per distanziamento e barriere parafiato).

