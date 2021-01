Tagli al bilancio, a Palermo stop ai concorsi di Amg Energia

Sospese le selezioni dell'Amg Energia. Erano circa 5 mila le domande arrivate all'indirizzo di via Tiro a Segno per i 27 posti a concorso ma, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, con i tagli disposti dall'amministrazione comunale di Palermo ogni spesa in più per le aziende diventa una montagna da scalare.

E se fino allo scorso anno tutto procedeva regolarmente, l'approvazione del bilancio di previsione con tagli per 13 e rotti milioni a tutte le aziende a partecipazione comunale ha gettato nello scompiglio amministratori, presidenti, direttori generali che devono riparametrare calcoli e impegni alla nuova situazione. Già si vedono i primi effetti, disastrosi, della manovra.

Ora arriva la doccia fredda dall'azienda del gas, costretta a rivedere i suoi piani visto che a partire da subito scatterà il taglio di un milione e 317 mila euro rispetto al budget previsto. Tecnicamente, la detrazione finanziaria è disposta sul settore della pubblica illuminazione. Anche se, per come vanno queste cose, si capisce perfettamente che rosicchiare risorse a una società comporta sempre una sofferenza complessiva, al di là del reparto cui sono contabilmente assegnati i tagli.

