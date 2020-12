Stile contemporaneo e nuovo concetto di sportività: il brand CUPRA arriva a Palermo

CUPRA è arrivato a Palermo e ha trovato casa nell’appena rinnovato spazio all’interno di Auto System presso la sede di via Aci 6 (traversa di via Uditore). Nasce così Auto System - CUPRA GARAGE, selezionato per le sue performance e la lunga esperienza maturata sul territorio. Da oggi CUPRA entra ufficialmente a far parte dei nostri marchi presso la sede di Palermo che diventa uno dei primi CUPRA Garage ufficiali del mercato italiano.

La presentazione di Auto System - CUPRA GARAGE e del SUV Coupé CUPRA Formentor avverrà online il 3 dicembre in uno speciale LIVESTREAMING sul sito cupra.autosystem.com. Sarà possibile partecipare alla DIRETTA ONLINE collegandosi sul sito alle ore 18.00 e fare domande ai protagonisti nell’apposita LIVECHAT.

Il nuovo marchio del Gruppo Volkswagen debutta sul mercato con una nuova gamma di vetture dall’animo sportivo e contemporaneo che ridefiniscono il significato di performance, ponendosi come missione ispirare il mondo da Barcellona. Il nuovo marchio, con una chiara vocazione racing, sarà caratterizzato da modelli che fondono design, stile, innovazioni tecnologiche ed alte prestazioni.

Nello Lo Cascio, Titolare: “L’esperienza maturata da Auto System - CUPRA GARAGE ha fatto sì che venisse selezionata tra i primi CUPRA Garage in Italia, ovvero un nuovo concetto di concessionaria, un ambiente in grado di comunicare i valori e l’essenza del Brand CUPRA. Il marchio a partire da oggi va ad arricchire la nostra offerta di automobili ad alte performance dedicate ad una clientela che fa della sportività e della qualità i driver per la scelta della propria vettura da utilizzare nella vita di tutti i giorni. La nostra realtà aziendale investe, cresce ed è pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato di cui copre tutti i segmenti, le esigenze e i gusti”.

Pietro Provenzano, Titolare: “Abbiamo allestito uno spazio CUPRA che rappresenta i nuovi modelli e la filosofia del marchio. A breve debutterà Nuova CUPRA Formentor, il primo SUV coupé del brand dal DNA 100% CUPRA. Un modello emozionale assolutamente distintivo nell’attuale panorama automobilistico che rappresenta una svolta per il brand. Un’auto disegnata e progettata per coniugare innovazione e un’esperienza di guida autentica e dinamica. Ci rivolgiamo ad una clientela esigente che ricerca distintività e particolare attenzione ai dettagli”.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito cupra.autosystem.com.

