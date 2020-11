Rinascente di Palermo, intoppo blocca la firma: lavoratori ancora col fiato sospeso

I documenti sono pronti, adesso mancano solo le firme di Rinascente e Fabbrica Immobiliare. Ancora un ultimo passo prima di archiviare la vicenda della permanenza del grande negozio di via Roma a Palermo. Intanto i lavoratori attendono con il fiato sospeso.

"Fino a quando non vediamo le firme non possiamo tirare un respiro di sollievo", dicono i rappresentanti dei lavoratori. Ha provato a spiegare quello che sta accadendo il segretario segretario generale della Uiltucs Sicilia, Marianna Flauto, che come "un intoppo burocratico pare stia bloccando la firma, le operazioni finanziarie che passano dai canali informatici vanno a rilento e potrebbero sbloccarsi a ore. Siamo fiduciosi nella firma che salverebbe più di cento famiglie e l’indotto".

