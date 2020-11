Accordo sull'affitto: Rinascente resta a Palermo, salvi i posti di lavoro

Rinascente a Palermo per i prossimi nove anni e posti di lavoro salvi. Si va verso una chiusura positiva della vertenza che vede coinvolti 150 lavoratori tra diretto e indotto.

La firma definitiva all’accordo, come scrive Antonio Giordano sul Giornale di Sicilia in edicola, sarà messa oggi e i dettagli saranno resi solamente dopo le firme dei documenti. Ieri si è svolta l’ultima delle riunioni convocate dal ministro del lavoro Nunzia Catalfo ed alla quale hanno partecipato Comune e Fabbrica immobiliare (gestore per conto di Inarcassa del patrimonio immobiliare della cassa che possiede il palazzo che ospita Rinascente).

Anche fonti del ministero del lavoro che, tramite il sottosegretario Steni Di Piazza ha seguito da vicino e personalmente la vicenda, confermano la virata verso il buon esito della vertenza che aveva tenuto con il fiato sospeso per due mesi i lavoratori del grande magazzino.

Al centro del caso, esploso alla fine dell’estate, c'era lo scontro sull'affitto, considerato troppo alto da Rinascente.

