A19 Palermo-Catania, proseguono i lavori: restringimenti tra Altavilla e Termini

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” prosegue l’installazione delle nuove barriere di protezione laterale. A partire dalla prossima settimana saranno avviati gli interventi per l’installazione delle nuove barriere lungo lo spartitraffico, in entrambe le carreggiate, tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Termini Imerese.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni sarà necessario procedere all’istituzione di restringimenti di carreggiata mediante chiusura della corsia di sorpasso tra il km 12,200 e il km 26,000, limitatamente all’area di volta in volta interessata dal cantiere. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! Evitando distrazioni, alcol, droga per la propria sicurezza e degli altri.

