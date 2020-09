A Palermo apre Kentucky Fried Chicken, 40 nuove assunzioni

Apre a Palermo Kentucky Fried Chicken. Sono in corso i lavori che porteranno all’apertura, nelle prossime settimane, del quinto ristorante nell’isola, il primo nel capoluogo. Sarà in via Notarbartolo 1a, una delle arterie principali di Palermo: ancora una volta KFC porta il delizioso pollo fritto del Colonnello Sanders nel cuore di una grande città italiana, come già a Catania e Milano.

Sono 40 i nuovi posti di lavoro che si creano con l’apertura del ristorante di Palermo, che sarà gestito in franchising dalla Idea Food s.r.l., l’impresa siciliana da anni nel settore della ristorazione che gestisce già i ristoranti KFC del Centro Commerciale Porte di Catania, di piazza Spirito Santo sempre a Catania, del Centro Sicilia a Misterbianco e del Parco Corolla a Milazzo.

