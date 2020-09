Coronavirus, a Carini il polo produttivo di mascherine più grande d'Italia

E’ la prima linea produttiva di mascherine Ffp3 del Sud Italia quella che nasce a Carini all’interno del Polo Mihs- Industrie Meccatronica Sicilia, la newco che sarà presentata domani, alle 10, in conferenza stampa nel nuovo stabilimento ex Keller, in via Don Luigi Sturzo 259. Del raggruppamento MihS fanno parte quattro imprese in rappresentanza di tre province (Palermo, Trapani e Catania).

Il Polo MihS realizzerà l’intera filiera di Dpi anti-Covid: ffp3, ffp2, chirurgiche, camici sanitari, tute, gel igienizzante. Di numeri, investimenti, capacità produttiva e assunzioni ne parleranno gli imprenditori coinvolti nel progetto, il primo del genere in Italia, e il presidente di Meccatronica, Antonello Mineo.

All’evento saranno presenti il vice presidente della Regione Gaetano Armao, l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, l'assessore alle Attività produttive Mimmo Turano, oltre ad autorità ed esponenti del mondo imprenditoriale. A tagliare il nastro del nuovo stabilimento di Carini sarà l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi.

