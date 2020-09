Congresso provinciale delle Acli, a Palermo la 26esima edizione

Si sono conclusi i lavori del 26° Congresso provinciale delle Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Palermo. La prima dopo la riapertura post COVID.

Sono stati eletti i venti componenti del coordinamento, riconfermato all’unanimità alla carica di segretario cittadino Gigi Bellassai. Durante il congresso sono intervenuti: Roberto Lupo (deputato del gruppo PD all’ARS), Dario Chinnici (Consigliere comunale), Teresa Piccione (già deputato parlamemtare), Vito Lo Monaco (presidente del Centro Studi Pio La Torre), Leonardo La Piana (segretario Cisl Palermo Trapani).

È intervenuto l’attuale presidente polesano Luca Gianesella ed il presidente nazionale del Caf Acli Andrea Luzi che ha chiuso il programma prima di aprire la fase elettiva.

L’augurio della stessa associazione è quello di una nuova stagione di dibattito costruttivo, di confronto e di concreta progettazione, per una riforma completa e soprattutto utile alle comunità, a partire da questo 26° congresso provinciale.

"Acli 2020 più Eguali. Viviamo il presente costruiamo il futuro" è il tema che è stato scelto e che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa, perché è l’occasione per rimettersi in gioco, in un cammino condiviso. Impegno e pensiero critico per operare nel sociale, per proporre e costruire, per proteggere l’ambiente e professare uguaglianza, integrazione e solidarietà. Questo è il modo di fare politica che le Acli dovranno adottare.

“La celebrazione del congresso provinciale - dichiara Nino Tranchina-massima espressione della democrazia associativa, è stata l'occasione per fare il rendiconto delle attività svolte e dei risultati raggiunti in questi anni del mio mandato e programmare gli obiettivi e le finalità del prossimo quadriennio. L'attuale stato emergenziale dovuto al COVID19 ci impone un impegno maggiore in favore degli ultimi perchè nessuno deve essere lasciato solo. Le Acli, associazione popolare, vuole essere ancora più presente nelle piazze e tra la gente. Un modo per essere più vicini, così da percepire meglio e subito i bisogni e le necessità, soprattutto di quelle famiglie che versano in condizioni di difficoltà e impoverite a causa del COVID 19. Nel nuovo percorso, intendiamo rafforzare gli incontri con i giovani, perchè sono la speranza e la linfa vitale delle Acli e della società futura".

