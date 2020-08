Palermo, via alla pedonalizzazione di via La Lumia

Un progetto per riqualificare il centro della movida cittadina. Assoimpresa, guidata dal presidente di Feipe Assoimpresa, Alfio Zambito, in collaborazione con l’associazione “La Lumia” con a capo Giuseppe Formisano, presenta il progetto di pedonalizzazione di via La Lumia.

“Un’idea che è nata da tempo e che adesso vogliamo concretizzare – dice Alfio Zambito – un progetto in linea con la visione che abbiamo sempre avuto e cioè di città turistica e ospitale dove è fondamentale la cura dei dettagli. L'ecosostenibilita piuttosto che l'innovativa visione del progetto – sottolinea Zambito - permettono di coniugare interessi commerciali con quelli residenziali che otterrebbero enormi vantaggi abbattendo l'inquinamento acustico e aumentando il valore commerciale degli immobili”.

Durante la presentazione del progetto che si è svolta presso la sede di Confindustria, erano presenti anche il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi; il presidente della Camera di Commercio, Alessandro Albanese e l’assessore alle Attività Economiche di Palermo Leopoldo Piampiano.

“Un bellissimo progetto di pedonalizzazione e riqualificazione urbana - ha detto Mario Attinasi - rispettoso della convivenza tra attività commerciali e residenti. Soprattutto in linea con la visione che abbiamo sempre avuto e cioè di città turistica e ospitale dove però la cura dei dettagli deve fare da adesso in poi la differenza e mi riferisco al decoro e all'immagine di una città che deve fare necessariamente compiere il salto di qualità se vogliamo stare al passo con i tempi e se vogliamo essere competitivi con altre città turistiche”.

“Un grande progetto – ha affermato Alessandro Albanese – qualcosa che potrebbe far compiere un’ulteriore passo avanti a questa città”.

“Ho ascoltato con attenzione la proposta esposta durante l'incontro con gli associati e senza entrare nel merito degli aspetti tecnici e amministrativi ho manifestato la mia disponibilità per avviare un percorso in sinergia con tutta la Giunta – ha invece detto Piampiano - con il contributo delle commissioni consiliari competenti, la circoscrizione i residenti e i commercianti”.

