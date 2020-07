Palermo, due strade rischiano di sprofondare di colpo: corsa contro il tempo per i lavori

Duecentocinquanta mila euro da spendere, per evitare di perderli. Fondi che il governo ha assegnato al Comune di Palermo col decreto crescita e che adesso bisogna utilizzare per la messa in sicurezza di strade.

Le strade in questione sono viale Regione Siciliana, all’altezza di via Principe di Paternò, e via Montepellegrino, all’altezza del mercato ortofrutticolo. Perché proprio queste due strade? Perché sono due arterie sotto le quali passa il canale del maltempo Passo di Rigano. Si tratta di due storie diverse che, però, hanno finito per incrociarsi.

L'articolo di Giuseppe Leone nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE