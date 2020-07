Partenza lenta per i saldi a Palermo: negozi vuoti, scaffali pieni e commercianti delusi

È lenta la partenza dei saldi a Palermo. E se non si può parlare di un vero e proprio flop, ci si avvicina parecchio. I commercianti sono delusi: scaffali mezzi vuoti e pochi clienti nei negozi.

Una partenza "soft", la definisce Michele Sorbera, direttore di Confesercenti Sicilia e Palermo. Sebbene, sottolinea, la vera cartina al tornasole si avrà questo weekend quando si potrà avere effettivamente sottomano il reale andamento dei saldi. Secondo le previsioni, infatti, una famiglia palermitana potrebbe spendere circa il 4% in più per una spesa di 122 euro a testa.

Si tratta però di numeri abbastanza distanti dalla realtà, come si legge sul Giornale di Sicilia di oggi. Sia i negozi del salotto palermitano che i centri commerciali ancora non sono stati presi d'assalto, come immaginato, a caccia dell'affare estivo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE