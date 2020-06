Ok ai cantieri di servizio per i giardini a Palermo, impiegate 421 persone

La Regione Siciliana ha comunicato l'approvazione dei cantieri di servizi che riguardano le aree verdi e i giardini a Palermo. «Gli uffici avvieranno le procedure per l’assicurazione dei lavoratori e per l’acquisto dei Dpi, e contatteranno i cittadini interessati», afferma una nota.

E’ stata stilata una graduatoria per i lavoratori tra coloro che avevano presentato la domanda. I cantieri, in ogni caso, inizieranno entro l’autunno. «Finalmente - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Sergio Marino - si va verso il concreto avvio dei cantieri che permetteranno ad alcune centinaia di persone di svolgere un periodo di lavoro per la comunità e per le sue aree verdi, traendone un piccolo reddito. Un beneficio doppio, quindi, per le famiglie e per tutta la comunità in un momento particolarmente difficile».

Complessivamente saranno impiegate 421 persone. Dovranno svolgere attività di «assistente custode» e/o «assistente giardiniere» o «assistente manutentore», a supporto dei dipendenti dell’Amministrazione comunale, fino ad un massimo di 80 ore mensili e a fronte di un corrispettivo che varia da 453 a 1.494 euro per mese.

L’Amministrazione aveva presentato proposte per poco più di 500 persone, ma il numero ridotto di candidature valide ha portato alla riduzione del numero dei progetti.

