Palermo, bandi da 160 milioni per il rinnovo delle concessioni dei servizi portuali

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale (Adsp) ha pubblicato due bandi dal valore totale di 160 milioni di euro per il rinnovo delle concessioni dei servizi portuali. La formula è quella della finanza di progetto. E ciò significa che nasceranno nuove opere, come la realizzazione di un parcheggio multipiano nei pressi del porto di Palermo e un calendario di assunzioni per coprire i servizi.

Il primo bando, per quasi 136 milioni di euro (75 milioni di incassi diretti e il resto per ribaltamento dei costi), riguarda l’affidamento ventennale dei servizi portuali di Palermo e Termini Imerese, come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la gestione delle reti elettrica, idrica e dei servizi di erogazione, parcheggi, pulizia e la manutenzione delle aree comuni. Servizi gestiti attualmente dalla Osp (operazioni e servizi portuali), società presieduta dall’imprenditore Giuseppe Todaro, che, grazie al diritto di prelazione, si candida a continuare con un progetto che mette in pista un investimento di circa otto milioni di euro. I soldi serviranno a realizzare, tra le altre cose, un nuovo parcheggio di tre piani con 250 posti auto in via Patti.

«Abbiamo ritenuto fare la nostra parte, continuando a fornire il meglio dei nostri servizi, migliorandoli, e investendo milioni di euro per infrastrutture e assunzioni - dice Todaro -. L’obiettivo è far diventare il porto di Palermo il fiore all’occhiello del Mediterraneo».

Il secondo bando di oltre 23,5 milioni, sempre con finanza di progetto, è finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture energetiche e reti dati (Smart Port) delle aree dei porti di Palermo, Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle. A farsi avanti con un progetto è il Gruppo Free (Energy Saving ed Energia), leader sull'efficienza e sul risparmio energetico - con un portafoglio di oltre 60mila clienti - e da Luxmaster.

