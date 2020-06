Da Villa Igiea all'Hotel delle Palme, a Palermo slitta l'apertura dei grandi alberghi

L'emergenza Covid e, ancor di più, la crisi del turismo che la pandemia ha scatenato fanno slittare la riapertura dei grandi alberghi a Palermo. Proprio quest'estate, quando in città tre storici nomi della lussuosa hotellerie siciliana erano pronti al rilancio, le difficoltà del settore hanno indotto, almeno finora, a un rallentamento dei progetti. Così la prestigiosa Villa Igiea resterà chiusa fino all’anno prossimo, annunciando la riapertura direttamente a maggio 2021.

Il gruppo Rocco Forte - come riporta Fabio Geraci in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola - ha scelto di attendere la fine dell’epidemia prima di rendere di nuovo disponibili le stanze e i saloni della villa. Potrebbe riaprire a giugno prossimo anche l’hotel Excelsior Palace, altro storico nome, di via Marchese Ugo. Ancora in fase di ristrutturazione è anche il Grand Hotel delle Palme: il lockdown ha inevitabilmente rallentato il restyling della struttura.

E se i grandi alberghi sono in difficoltà, la crisi non risparmia nemmeno le realtà più piccole, anzi. Come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, a marzo e a aprile gli alberghi hanno registrato il novanta per cento delle cancellazioni, con circa quattrocentomila pernottamenti in meno per una perdita di oltre trenta milioni di euro. La stima, elaborata dal Comune, è che da qui a settembre il calo delle presenze potrebbe aggirarsi attorno alle 500mila unità: in totale 65 milioni di fatturato andati in fumo.

