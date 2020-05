Palermo, più suolo pubblico per bar e ristoranti: si semplifica la richiesta, come presentarla

Ottenere la concessione del suolo pubblico a Palermo da oggi sarà più semplice. È stato infatti avviato dal Comune un processo di semplificazione delle procedure per poterne fare richiesta, ampliando di fatto anche il numero e l'estensione delle aree da destinare a servizi di ristorazione e affini e per attività turistico-ricettive.

La Giunta ha approvato oggi un atto di indirizzo, su proposta degli assessori Piampiano e Catania e dopo le indicazioni ricevute nei giorni scorsi dal sindaco Leoluca Orlando, con cui è stata stabilita la modalità che renderà più veloce e agevole il procedimento di richiesta e concessione del suolo pubblico a favore degli esercizi commerciali.

Nel dettaglio, per tutte le aree già indicate come pedonali sarà sufficiente che il commerciante produca una richiesta accompagnata da perizia asseverata da un tecnico affinché sia operativa già prima delle verifiche da parte del Suap.

Nel caso di richieste che interessano l'occupazione di un tratto stradale che non risulti già pedonalizzato, sarà sufficiente la determina dirigenziale dell'ufficio traffico che, in previsione dell'elevato numero di richieste, sarà adeguatamente potenziato già dalla prossima settimana con funzionari provenienti da altri assessorati. Rimane comunque obbligatoria la presentazione delle istanze al Suap.

La procedura semplificata sarà accessibile anche ai commercianti che, pur non in regola con il pagamento delle imposte locali, concordino e avviino un piano di rientro.

La Giunta ha inoltre disposto che la Ragioneria generale valuti ed eventualmente provveda agli atti necessari per concedere ogni forma di agevolazione che sia compatibile con gli equilibri di bilancio e le recenti normative statale e regionale. In questo modo il Comune si prepara ad intervenire non appena la Regione avrà formalizzato le modalità attuative della Finanziaria.

Il sindaco ha espresso gratitudine "a tutti gli assessori, ai dirigenti e funzionari coinvolti nella elaborazione di questo piano, che è certamente necessario e adeguato per dare una risposta alle richieste di categorie professionali che a Palermo occupano decine di migliaia di persone. È un piano che esprime la visione di una città sicura e che si prende cura dei cittadini e delle imprese. Con questi interventi sarà infatti possibile coniugare e sostenere la ripresa economica con la piena vivibilità delle aree della città interessate".

