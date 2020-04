Tram, chiesto il finanziamento per quattro nuove linee a Palermo

Si espande progressivamente il progetto del tram a Palermo. È stato chiesto il finanziamento per quattro nuove linee che consentiranno l'estensione della rete tranviaria della città e il potenziamento delle infrastrutture nella Fase 2 del progetto. Si tratta della tratta D da Orleans a Bonagia, tratta E da Alcide de Gasperi a Mondello, tratta G deviazione per Sferracavallo e la conseguente entrata in servizio di 35 nuove vetture.

Il progetto è stato presentato in videoconferenza dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando, l'assessore alla Mobilità Giusto Catania e l'ingegnere Giovanni Cassata. "Siamo in corsa per procedere alla dotazione di un vero e autentico piano di mobilità sostenibile - ha detto il sindaco in apertura della videoconferenza - Abbiamo presentato al Ministero un'analisi dettagliata con riferimento all'interazione tra le linee esistenti e le linee già finanziate e uno studio aggiornato dei flussi".

Per l'assessore Catania si tratta di un piano strategico per la ripartenza economica della città, in una fase successiva all'emergenza del Covid-19. "In questo momento abbiamo 3 linee di tram, prevediamo altre 3 linee di tram già finanziate e adesso si discute di altre 4 linee di tram che collegherebbero alcuni degli snodi della città con aree periferiche come Mondello, Sferracavallo, Zen, Bonagia. Si tratta di un intervento strategico e questo ci consentirà di completare il progetto. Da questa crisi la città di Palermo ne può uscire con un grande investimento pubblico nell'economia". "Da alcune proiezioni sommarie da qui al 2030 si prevede l'impiego di oltre 8 mila persone che lavoreranno a questa importante opera pubblica. Oltre a essere un investimento nella mobilità, è un investimento nell'economia", ha spiegato Catania.

Le linee oggetto di richiesta di contributo trasporteranno più di 25 milioni di passeggeri all'anno, mentre complessivamente l'intera linea tranviaria di Palermo trasporterà oltre 78 milioni di passeggeri.

