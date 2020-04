Ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, ipotesi di riconversione per produrre dispositivi sanitari

Fermo dopo lo scandalo giudiziario che ha travolto Blutec e gestito al momento dai commissari, lo stabilimento ex Fiat di Termini Imerese potrebbe diventare l’hub tecnologico per la produzione di dispositivi e macchinari di alta tecnologia per l’intero sistema sanitario della Sicilia e non solo.

A lavorare al progetto di riconversione è il Distretto Meccatronica che, come scrive il Sole24Ore, ha già avuto contatti con i commissari, con i sindacati dei metalmeccanici e con la Regione siciliana, attraverso l’assessore regionale Mimmo Turano.

"Guardiamo con attenzione al lavoro del distretto Meccatronica - dice l’assessore - che è in condizione di avviare un lavoro sinergico tra imprese e può mettere a regime un progetto di riconversione". Del progetto è stato informato Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus con ampi poteri.

Il dossier preparato da Antonello Mineo, presidente di Meccatronica in Sicilia, parte da una considerazione: Blutec ha già le macchine (stampanti in 3D e in 5D) necessarie per la produzione. "Sono ferme da un po' - spiega Mineo - e vanno riavviate ma è un problema facilmente risolvibile. Volendo nel giro di qualche settimana si può arrivare alla produzione". Il progetto parte dall’esperienza del Distretto e dall’iniziativa di 7 delle 110 aziende che ne fanno parte (300 i milioni di fatturato complessivo e 2.500 addetti in tutto) di avviare la produzione di mascherine e dispositivi di protezione per far fronte ai bisogni di lavoratori e operatori sanitari dell’isola. "Abbiamo messo in piedi un network che si avvale di ingegneri, specialisti, tecnici e manodopera qualificata - aggiunge Mineo -, abbiamo le carte in regola per guardare oltre all’emergenza e intercettare i fabbisogni del sistema sanitario della Sicilia ma non solo in termini di dispositivi ma anche di apparecchiature ad alta tecnologia adeguate alla guerra contro il Covid-19".

Dice il segretario della Fiom siciliana, Roberto Mastrosimone: "Osserviamo con attenzione a questo scenario, lo stabilimento è di fatto già nella disponibilità di Invitalia e del ministero. A Termini vi sono tutte le condizioni per fare un grande investimento: siamo in attesa, per esempio, che venga firmato l'accordo di programma che vale 240 milioni".

