Coronavirus, contributi dall'università di Palermo: chi può riceverli

Contributi a sostegno degli studenti con difficoltà economiche. L’Università di Palermo, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, ha pubblicato un bando per l’erogazione di un contributo finalizzato a sostenere gli studenti dell’Ateneo iscritti per l’Anno Accademico 2019/2020 ad un Corso di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, che si trovano nella fascia di reddito zero e non beneficiano di contributi e alloggi ERSU.

«In questa emergenza la nostra priorità è stata da subito quella di garantire la continuità didattica, fare in modo che le nostre studentesse e i nostri studenti non subissero alcun arresto nel loro percorso formativo - commenta il Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, che annuncia il bando agli studenti con un videomessaggio - Anche per questo motivo abbiamo deciso di dare un ulteriore sostegno, costituendo un apposito fondo per contribuire alle spese relative alla vita universitaria dei nostri iscritti più bisognosi. In questo momento così difficile per tutti vogliamo dire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie che sono nel nostro cuore. Quella del nostro Ateneo è una comunità unita e solidale, in cui nessuno viene lasciato solo».

«Le risorse del Fondo che l’Ateneo ha stabilito di destinare a questa importante iniziativa - sottolinea il direttore

generale, Antonio Romeo - ammontano ad oltre 300mila euro. Dopo un’attenta ricognizione questo contributo straordinario, in un momento di emergenza quale è quello che stiamo vivendo, è stato recuperato, dalle varie voci di bilancio, da tutte le strutture e dalle diverse componenti accademiche, docenti, personale tecnico amministrativo e gli stessi studenti, sulle spese connesse a viaggi, missioni, lavoro straordinario, utenze e convegni. Grazie a tutti per l’apporto». Gli studenti in possesso dei requisiti possono richiedere un rimborso massimo di 70,00 Euro per spese documentate, sostenute nel periodo compreso dal 10 marzo al 20 aprile 2020, per alloggi, utenze, connessioni internet, libri, attrezzature informatiche.

© Riproduzione riservata