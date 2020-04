Emergenza coronavirus, "Palermo merita di più" al fianco delle parrocchie in aiuto dei bisognosi

In aiuto delle parrocchie a sostegno dei più bisognosi. È l'iniziativa lanciata dal laboratorio politico #palermomeritadipiu, fondato da Eusebio Dalì, vicepresidente dell'Azienda Siciliana Trasporti, per aiutare le famiglie che in questo periodo di emergenza a causa del coronavirus sono in difficoltà economiche.

Alessandro Fontanini, Presidente di #palermo meritadipiu, nella pagina Facebook del movimento sottolinea: "Al netto di quanto stiano facendo le istituzioni, anche noi ci sentiamo in dovere di fare la nostra parte e poi non possiamo aspettare i tempi della burocrazia. L’emergenza del Coronavirus rischia di ridurre alla fame tanti nostri concittadini - spiega Fontanini - tanti altri per fortuna riescono ad andare avanti ed è a questi altri che ci rivolgiamo per una raccolta fondi che benefici direttamente uno degli avamposti migliori di solidarietà e fratellanza: le parrocchie".

E il presidente di #palermomeritadipiu aggiunge: "Ne abbiamo contattate alcune, quelle di nostra diretta conoscenza, ci hanno fornito le loro coordinate. Fate le vostre donazioni, grandi o piccole non importa. Ciò che importa è che la città si stringa attorno a sé stessa e dia prova di grande coesione. Ciò che importa è che Palermo aiuti Palermo. Uniti, ce la faremo".

Queste invece le coordinate per dare il proprio contributo alle parrocchie:

IBAN : IT44K0103004600000063336637 - Parrocchia S. ESPEDITO

IBAN: IT07G0326804603000863684860 - Parrocchia SAN PAOLO APOSTOLO

IBAN: IT41W0306909606100000125153 - CARITAS DIOCESANA

IBAN: IT77O0303243070010000002830 - Parrocchia SAN GABRIELE ARCANGELO

IBAN: IT10D0306909606100000117553 - Parrocchia S. TERESA DEL BAMBIN GESU'

IBAN: IT80D0200804697000103798731 - Parrocchia DELLO SPIRITO SANTO

IBAN: IT25Z0200804671000300692720 - Ass.ne VOLONTARI FRANCESCANI

IBAN: IT37L0617504608000014050680 - Parrocchia VILLAGGIO RUFFINI

© Riproduzione riservata