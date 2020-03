Palermo, blocco dei cantieri per il coronavirus: a rischio la viabilità

Ancora una volta i cantieri a Palermo si fermano e ancora una volta la viabilità è messa in discussione. E questa volta non a provocare la crisi non sono né la burocrazia né crisi aziendali e nemmeno vertenze. A provocare l'arresto delle grandi opere in città questa volta è il coronavirus.

Nei giorni scorsi, come spiega Giuseppe Leone nell'articolo pubblicato sul Giornale di Sicilia di oggi, il Comune ha pubblicato un'ordinanza in cui vengono si elencano le nuove modifiche alla circolazione per nuove opere sul tratto di linea compreso tra le stazioni Notarbartolo e Giachery e proseguimento fino a Politeama.

In particolare, in via Amari si riaprirebbe l'incrocio con via Roma con obbligo di svolta a destra verso piazza Don Sturzo. Mentre in via Wagner, nel tratto tra via Ammiraglio Gravina e via Mariano Stabile, verrebbe ripristinato il senso unico di marcia in direzione di via Mariano Stabile.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE