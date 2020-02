Asp di Palermo, stabilizzati 355 precari: "Serenità ai lavoratori e alle loro famiglie"

L'Asp di Palermo ha concluso le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di 355 contrattisti che andranno a ricoprire diversi profili professionali della categoria B. Queste le posizioni: 152 coadiutori amministrativi, 104 operatori tecnici informatici, 73 operatori socio sanitari, 14 operatori tecnici autisti, 4 operatori tecnici centralinisti e 8 operatori tecnici magazzinieri.

Intanto 73 contrattisti - che avevano scelto di intraprendere il percorso di riqualificazione professionale di 1000 ore - hanno già preso servizio e hanno conseguito l'attestato di Operatore Socio Sanitario.

Giovedì 20 febbraio, nei locali della direzione generale di via Cusmano, toccherà ad altri 256 precari firmare il contratto a tempo indeterminato. Si tratta dei 152 coadiutori Amministrativi (categoria B) e 104 operatori tecnici informatici (categoria B).

“La continua e proficua sinergia con l’Assessorato regionale alla Salute ha consentito di dare certezze a lavoratori che da decenni vivevano la difficile condizione del precariato – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – la stabilizzazione di 355 operatori permette di dare serenità ai lavoratori e alle loro famiglie e permette di garantire una migliore organizzazione del lavoro. Per l’Azienda è l’occasione per una rifunzionalizzazione e valorizzazione professionale del personale e allo stesso tempo è l’occasione per creare le condizioni di una migliore offerta di servizi ai cittadini".

