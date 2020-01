Ovs cerca a Palermo i volti del nuovo spot: lunedì il casting

Ovs torna on air nelle principali emittenti tv con la campagna “Love people. Not labels.” e cerca a Palermo i protagonisti del nuovo spot che vuole celebrare la bellezza delle persone nella loro unicità e la pluralità come valore da vivere e condividere.

In una nota, Ovs invita uomini, donne, bambini, di tutte le età e di tutte le taglie a partecipare all’Ovs social casting in programma per lunedì 13 gennaio, dalle 10 alle 19, presso lo store Ovs di Palermo in via Ruggero Settimo.

In seguito al lancio della campagna primavera-estate 2020 scattata tra i più noti e caratteristici scorci di Palermo, il capoluogo siciliano sarà anche l’inconfondibile spazio scenico della nuova campagna televisiva di Ovs che presenta le collezioni donna, uomo e bambino per la primavera-estate 2020 attraverso una scelta poliedrica di volti, nella quale ognuno possa ritrovarsi.

