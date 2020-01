Numeri da record per il Forum di Palermo, oltre 9 milioni di visitatori nel 2019

Sono oltre 9 milioni i visitatori che nel 2019 hanno varcato gli ingressi del centro commerciale Forum Palermo, il primo nato nel capoluogo siciliano che proprio a novembre dell’anno appena trascorso ha compiuto 10 anni.

Un successo di pubblico che premia lo shopping center con aumento di presenze pari al 2.5%, 200 mila visitatori in più rispetto al 2018. I numeri da record riguardano anche gli ingressi di dicembre con un totale di oltre 955 mila presenze nell’intero mese, raggiunto anche il record settimanale con quasi 260 mila ingressi e quello giornaliero con 58 mila presenze nella domenica che ha anticipato il Natale.

Con questi numeri Forum Palermo si posiziona tra i maggiori centri commerciali d’Italia, il merito è legato alla variegata offerta merceologica che va dall’abbigliamento all’elettronica, dall’oggettistica ai gioielli, dai prodotti per la casa agli alimentari, ai libri e ai giocattoli. Forum Palermo, oltre a fornire varie idee per lo shopping di qualità con le sue insegne nazionali e internazionali, è anche un luogo dove i visitatori, sia adulti che bambini, hanno modo di trascorrere il tempo libero grazie alla presenza della ristorazione, che verrà a breve arricchita, e alle 7 sale cinematografiche dell’UCI Cinemas.

Forum Palermo, sempre attento alle esigenze dei propri ospiti, si è anche distinto nel corso del 2019 per le attività legate al territorio e alla salvaguardia dell’ambiente con la campagna Gocce di Sostenibilità, realizzata in collaborazione con Acqua Group, Pubblicità Progresso e con il Patrocinio gratuito del Comune di Palermo e per eventi indirizzati alla solidarietà in collaborazione con la Caritas Diocesana di Palermo.

Forum Palermo, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.

