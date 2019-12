Approvato il bilancio, il Comune di Termini Imerese è salvo

Il Consiglio Comunale di Termini Imerese ha approvato il bilancio di previsione, atto necessario per la stabilizzazione del personale precario e per l'assunzione del Ragioniere Generale. Lo strumento finanziario è stato approvato all’unanimità con 13 consiglieri su 16 presenti in aula.

“È doveroso ringraziare chi in questi ultimi mesi ha lavorato giorno e notte per raggiungere questo risultato - hanno dichiarato Riccardo Mantia e Adriana Sorce, componenti della segreteria aziendale CSA, sindacato rappresentativo dei lavoratori a tempo determinato del Comune di Termini Imerese- in particolar modo l'ufficio di Ragioneria capitanato dal dottor Scimeca e dalla ragioniera Coffaro, al Collegio dei Revisori, al dottor Mineo (già assessore al Bilancio, ora esperto esterno del Commissario), al dirigente del Primo Settore Antonio Calandriello, che insieme al suo staff e all'ufficio personale ha predisposto tutti gli atti per l'assunzione, all'ufficio di Presidenza, al Segretario Generale e per ultimo, e non per ordine di importanza, al Commissario Straordinario Girolamo Di Fazio, che con la sua determinazione ha consentito l'approvazione in tempi record di svariati atti finanziari”.

"In pochi mesi, messo in linea i bilanci della Città di Termini Imerese e consentire la stipula dei contratti a tempo indeterminato per i dipendenti con contratto a tempo determinato", ha fatto sapere in una nota Diventerà Bellissima. "Grazie per il “cambio di passo” determinato dal Commissario Straordinario Girolamo Di Fazio - continua la nota -, a una politica mediocre che ha immobilizzato la nostra città e relegata a periferia delle periferie".

