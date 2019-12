Rinasce l'ippodromo di Palermo, lo gestirà una società toscana

L’Ippodromo della Favorita di Palermo potrà tornare alle normali attività sportive dopo due anni di inattività. Questa mattina, infatti, l’ufficio contratti del Comune ha ultimato le procedure per l’aggiudicazione della gara che è stata affidata alla Sipet Srl di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, unica società ad aver presentato una offerta. Questa gestirà l’impianto di viale del Fante per trenta anni.

La Sipet adesso dovrà presentare un cronoprogramma, così come era specificato nel bando, per il recupero della struttura compresi i locali che ospitavano un ristorante e tutte le aree di pertinenza.

Per il sindaco Leoluca Orlando «si apre una nuova fase, che speriamo sia, davvero e per sempre, la chiusura di un momento buio dell’ippodromo, una nuova ripartenza che permetta di valorizzare questa splendida struttura non solo per gli appassionati dell’ippica ma anche con tante iniziative culturali e ricreative».

