Lavoro, Emirates cerca assistenti di volo a Palermo: i befenit per chi verrà assunto

Emirates sbarca a Palermo per selezionare il personale. Domenica prossima, alle 9, la prima delle quattro tappe degli Open days che si svolgono in varie città italiane.

Ai candidati è richiesta, se necessario, la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata, ovvero l’Hotel NH Palermo, Foro Italico Umberto I e coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Al personale di bordo è offerto un pacchetto d'occupazione che include numerosi benefits come: reddito esente da imposte, alloggio gratuito a Dubai, trasporto da/per l’aeroporto, copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività per il tempo libero a Dubai.

La compagnia aerea, inoltre, concede al personale di bordo numerosi benefits, per sé, per la propria famiglia e amici, offrendo numerose opportunità di viaggio in sei continenti.

