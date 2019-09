Asp di Palermo, la Fials annuncia l'esposto: "Altra consulenza legale all'esterno"

Ancora un altro incarico legale affidato all’esterno dell’Asp di Palermo, e la Fials denuncia e integra l’esposto alla Corte dei Conti contro l’azienda sanitaria. La segreteria provinciale guidata da Enzo Munafò e Giuseppe Forte ha presentato una nuova denuncia per danno erariale in merito alla nomina di un avvocato esterno all'Asp Palermo per rappresentarla a una nuova tornata di ricorsi dei precari contro la mancata stabilizzazione e applicazione della legge Madia.

La prima volta, spiega la Fials, “l’Asp aveva giustificato l’incarico agli esterni sostenendo la tesi che presso l’ufficio legale lavoravano tre ricorrenti di catregoria esecutiva e dunque non era opportuno che seguissero l’iter giudiziario, pur non rientrando a nostro avviso nei motivi di incompatibilità. Ora andiamo oltre, nonostante altri ricorrenti abbiano depositato ricorso, e il 18 si attende l’udienza al Tar, è stato affidato un ulteriore incarico per un non meglio precisato pericolo di inquinamento pur non essendoci alcun legame di parentela con il personale che opera presso l’ufficio legale".

La Fials ha quindi convocato per il prossimo 25 settembre un’assemblea dei lavoratori contrattisti assieme al sindacato Cisal per intraprendere tutte le azioni di lotta utili alla stabilizzazione dei precari dell’Asp e contro la mancata applicazione della legge Madia. L'assessore nel frattempo, non attiva nessun controllo ispettivo avverso i Direttori generali che non applicano le direttive assessoriali non consentendo parità di diritto ai lavoratori precari della Sanità.

