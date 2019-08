Lavoro a Palermo, bando per nuovi medici all’ospedale Villa Sofia

Via libera al bando di concorso per titoli e colloquio per la formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi di dirigente medico a tempo determinato all'ospedale Villa Sofia di Palermo.

I profili professionali richiesti, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, riguardano la Cardiologia, la Cardiologia con competenza in emodinamica, Cardiologia con competenze specifiche in elettrofisiologia/elettrostimolazione, ma anche Ematologia ad indirizzo oncologico e Pneumologia, oltre ad una selezione pubblica per un incarico di dirigente medico con specializzazione di Medicina legale e delle assicurazioni per l'Unità operativa Affari generali. Il bando è stato già pubblicato nella sezione concorsi del sito aziendale e scade il 12 settembre.

