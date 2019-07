Palermo, Confcommercio: "Niente benefici dalla Ztl in via Roma"

Parere negativo di Confcommercio sulla istituzione del doppio senso di marcia in via Roma e sulla estensione delle aree pedonali che "ormai sono entrate a far parte integrante della vita dei palermitani e anche dei commercianti".

"Prendiamo atto del percorso avviato dall’assessore Catania sulla estensione delle aree pedonali in città e del doppio senso di marcia su via Roma e ci sta bene anche la sperimentazione che viene avviata nel periodo estivo dall’amministrazione comunale. Purtroppo, però - afferma la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio -, la Ztl in via Roma non ha portato benefici all’economia come quelli che ha portato la pedonalizzazione in altre zone e non abbiamo registrato alcuna proposta di progetti culturali da parte dell’amministrazione comunale per una vera rigenerazione urbana della zone".

