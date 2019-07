Palermo, rivoluzione del traffico: via Roma a doppio senso, nuove zone Ztl

Dal 1° agosto il traffico di Palermo si rivoluziona in centro. Il Comune, in via sperimentale, ha infatti varato tre ordinanze che stabiliscono un nuovo piano della viabilità. Nell'arco di quattro giorni entreranno in vigore i singoli provvedimenti.

Con la prima ordinanza viene istituita la "Ztl Maqueda Sud" che riguarda via Maqueda nel tratto tra piazza Giulio Cesare e piazza Villena. La seconda ordinanza prevede l’istituzione in via Roma, nel tratto compreso tra piazza Giulio Cesare e via Cavour, del doppio senso di marcia. Infine la terza ordinanza dispone l’istituzione di una Ztl in via Vittorio Emanuele, denominata "Ztl Cassaro Centrale", nel tratto compreso tra piazza Villena/via Maqueda e piazzetta Marchese Arezzo/via degli Schioppettieri.

"Una piccola rivoluzione - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - che si inserisce nella più grande rivoluzione del traffico e della mobilità a Palermo. Una rivoluzione che in questi anni è andata di pari passo con quella culturale, segno ne sia il fatto che commercianti e residenti erano prima contrari alle pedonalizzazioni ed oggi le chiedono a gran voce".

