Blutec, assemblea davanti all'ex Fiat di Termini: pressing su Di Maio

Assemblea dei lavoratori Blutec stamane a Termini Imerese. Un centinaio di tute blu si è dato appuntamento davanti ai cancelli ex Fiat, mentre domani è previsto un sit-in prefettura.

Al centro dell’incontro le preoccupazioni legate ai ritardi della Cig: dal 30 aprile, infatti, non percepiscono ammortizzatori e permangono gli interrogativi legati al futuro dell’azienda attualmente nelle mani del commissario giudiziale.

«Stamattina invieremo una lettera al ministro Luigi Di Maio per chiedere subito un incontro - afferma Roberto Mastrosimone segretario Fiom Cgil Sicilia - i lavoratori continuano a essere senza cig dal 30 aprile e, addirittura, non c'è nessuna notizia per il rinnovo della cassa e delle prospettive industriali. Ci aspettiamo un impegno più forte da parte del governo perchè il 31 ottobre il commissario dovrà presentare il piano mancano pochi mesi alla scadenza. Per questo motivo, stiamo chiedendo a Di Maio e al commissario un incontro urgente per trovare una soluzione - ha concluso - se è necessario anche richiamando Fca alle sue responsabilità».

