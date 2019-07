Respinto il ricorso contro il tram, Orlando: "Rivoluzioneremo Palermo"

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha respinto la sospensione del piano sul tram chiesta dal Comitato perPalermo. Una decisione che permetterà al progetto di proseguire, a meno di eventuali altri intoppi. Soddisfatto il sindaco Leoluca Orlando, che su Facebook ieri ha pubblicato un post sulla notizia.

"Anche il Consiglio di giustizia respinge il ricorso contro il progetto del tram, che collegherà tutte le periferie, da Bonagia allo Zen, Sferracavallo e Mondello, con il centro cittadino. Un progetto che prevede anche nuovi parcheggi per favorire lo scambio di mezzi e si integra con quello delle piste ciclabili. Una buona notizia per proseguire il lavoro di un'opera che rivoluzionerà il modo di spostarsi a Palermo, per la vivibilità della città".

