Ritardi e affollamenti di tram e autobus: servizio di Google Maps anche a Palermo

Google Maps lancia anche in Italia due funzionalità utili per chi utilizza i mezzi pubblici: una informa dei ritardi e l'altra dà previsioni sull'affollamento di tram e autobus.

La prima è disponibile nelle città di Napoli, Palermo, Trieste e Venezia, la seconda a Roma, Milano, Torino, Padova, Firenze, Bologna e Verona.

"Vogliamo aiutarvi a pianificare meglio il vostro viaggio e a optare per i mezzi pubblici senza rinunciare alla comodità", spiega la società in un post ufficiale. Le informazioni si potranno visualizzare aprendo l'app, esattamente come accade quando si cerca una strada o un percorso.

La novità interessa da oggi circa 200 città in tutto il mondo, è disponibile sia su dispositivi iOS sia Android.

