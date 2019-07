Lavoro, l'Amat pubblica un bando per assumere 100 autisti a Palermo

L’Amat, l’azienda di trasporto pubblico di Palermo, ha pubblicato sul sito aziendale (www.amat.pa.it) il bando di «selezione per esami per l’assunzione di cento Operatori di esercizio», ossia autisti del trasporto pubblico locale, parametro 140.

Il sito internet di Amat, in pochi minuti, è stato preso d’assalto dopo l’annuncio della pubblicazione del bando. Raggiunte le 5 mila connessioni simultanee, informano da Palazzo delle Aquile.

Per contenere l’enorme flusso di richieste di accesso alla pagina del sito dell’Amat, dove è possibile scaricare lo schema di domanda e il bando di partecipazione al concorso per l’assunzione di cento autisti del trasporto pubblico, l’azienda ha fatto pubblicare i due documenti anche sul sito istituzionale del Comune di Palermo: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=2&id=24016.

Due giorni fa, l’amministratore unico di Amat, Michele Cimino, aveva annunciato l’avvio delle procedure per l’espletamento del concorso.

Cimino, inoltre, ha ribadito che del piano di rilancio dell’Amat «una parte cospicua sarà destinata alla lotta all’evasione sia per quanto riguarda i biglietti su autobus e tram, sia per quanto riguarda la zona a traffico limitato, recuperando ulteriori risorse per i servizi».

«Un passo in avanti verso il rilancio dell’Amat», affermano Così Cobas, Ugl e Faisa-Cisal «Un concorso per autisti all’Amat era atteso da circa 25 anni. - aggiungono - L’azienda attende un ricambio generazionale da tanto, troppo, tempo. L’iniezione di forze fresche contribuirà sicuramente a migliorare il servizio all’utenza. Adesso però tocca al socio unico Comune fare la sua parte, con la ricapitalizzazione della società e sostenendo l'Amat nel percorso di risanamento».

© Riproduzione riservata