Illuminazione, nuovi bus e piste ciclabili: al Comune di Palermo arrivano 36 milioni

Il Pon Metro porta a Palermo un "tesoretto" di 36 milioni di euro di fondi che il Comune ha intenzione di destinare ad interventi di mobilità sostenibile, come il bike-sharing, l'illuminazione stradale nelle periferie, innovazione digitale e inclusione sociale.

Dei 36 milioni, una parte - circa 25 milioni - sarà gestita direttamente dal Comune e un'altra - 10 milioni - dall’Autorità di Gestione del Pon Metro, ma per realizzare servizi destinati al territorio.

Tra i progetti, servizi di mobilità dolce e sostenibile: il potenziamento del Bike-sharing (nuove postazioni e nuove biciclette) per circa un milione di euro; la nuova pista ciclabile lungo la costa Sud da via Archirafi alla Bandita (2,3 mln) e soprattutto il rinnovo del parco autobus con 19 nuove vetture da 12 mt ibride (benzina-metano) e 8 vetture elettriche da 8,5 mt (costo complessivo 8,6 mln).

Ad interessare la zona Sud della città dallo Sperone al confine con Villabate è anche il progetto, del valore di circa 9,5 milioni, di efficientamento e manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione. Saranno sostituiti con impianti a led oltre 2.000 degli attuali punti luce.

Ancora, tra gli interventi di competenza diretta del Comune è quello che riguarda la realizzazione di interventi e strutture per donne vittime di violenza, che, con un importo di circa 1,3 milioni, prevede la realizzazione di una struttura di ospitalità di emergenza, di una casa di accoglienza ad indirizzo segreto ed il sostegno a due centri antiviolenza.

Rientrano nella categoria degli interventi legati alla digitalizzazione quelli previsti per la realizzazione di una “Control room” e di una piattaforma digitale su ambiente e territorio. Serviranno alla creazione di un sistema di controllo e analisi dei dati telematici forniti in tempo reale da una vasta rete di sensori relativi a servizi e qualità degli stessi.

Sensori che saranno fissi (come le centraline per il rilevamento della qualità dell’aria) e mobili (per esempio posizionati su tram e autobus) e li interfacceranno con database esistenti.

Circa 10 milioni complessivi andranno invece a finanziare tre progetti da realizzare a Palermo che saranno coordinati dall’Autorità di Gestione. Di questi, il più rilevante è quello che prevede di realizzare alla Favorita uno “SmartMetroPark”, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie legate alla riqualificazione e alla crescita sostenibile. Il progetto, con un costo di circa 6,5 milioni prevede la riqualificazione di alcuni edifici ricadenti nel Parco e la razionalizzazione della mobilità al suo interno, in funzione dell’aggregazione sociale ma soprattutto per la creazione di spazi condivisi dedicati alla ricerca scientifica e all’innovazione sociale.

Altro significativo intervento coordinato dall’Autorità sarà quello, denominato MOD-Energy e realizzato in collaborazione con l’Enea, per la realizzazione di interventi di efficientamento e razionalizzazione dei sistemi di illuminazione e consumo energetico degli edifici pubblici, in particolare le scuole. Il costo in questo caso sarà di circa 2,4 milioni di Euro.

"Dopo il piano CIS per il Centro storico presentato ieri al MIBACT – afferma il sindaco Leoluca Orlando – un altro significativo e corposo intervento di progettazione con fondi extracomunali che si andranno ad affiancare al Pon Metro. In questo caso però con interventi più diffusi sul territorio da nord a sud della città, andando ad incidere in modo importante sulle condizioni di efficienza e qualità dei servizi. Un piano importante anche perché lega chiaramente la qualità della vita, la sostenibilità ambientale e la tutela dei più fragili come elementi chiave per tutta la comunità".

Per l’assessore D’Agostino, i cui uffici hanno coordinato la programmazione, "Si tratta di un importante risultato raggiunto dall’amministrazione nel suo complesso. Da parte mia va un plauso ed un ringraziamento a tutti i colleghi assessori ed agli uffici che hanno programmato ed investito risorse umane per questa importante fase di progettazione che diventa ora un impegno a realizzare le azioni con celerità, trasparenza ed efficacia, così come già si sta facendo con il Pon Metro del quale, è bene ricordarlo, abbiamo certificato un livello di impegno e spesa pari al 99% nel primo anno. Sono tutti segnali positivi di una città che sa come programmare e sviluppare idee pragmatiche di sviluppo".

