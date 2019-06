Reddito di cittadinanza, pagamenti in ritardo: proteste a Palermo

Prime proteste sui pagamenti in ritardo del reddito di cittadinanza. Un beneficiario del sussidio, come si legge in un articolo di Anna cane sul Giornale di Sicilia in edicola, ha spiegato di aver percepito il reddito di cittadinanza lo scorso mese, giorno 6. Ma questo mese i soldi non sono ancora arrivati.

«Non ci sono date certe - lamentano alcuni lettori che si sono rivolti a «Ditelo in diretta», la trasmissione in onda su Rgs da martedì a sabato -. La ricarica arriva sempre in ritardo. A volte la nella prima settimana del mese, a volte nella seconda. Intanto le bollette delle utenze scadono e noi siamo sempre morosi».

Ma, come spiegano dall'Inps, i pagamenti dipendono dagli elaboratori centrali di Roma.

