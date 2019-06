Blutec di Termini Imerese, l'accusa del ministero: "La Regione Siciliana si tira indietro, è un calcolo politico"

«La Regione Siciliana si tira indietro su Blutec di Termini Imerese: non è disposta a indirizzare circa 12 milioni di euro, già finanziati, per la cassa integrazione per i lavoratori del sito siciliano». Lo affermano fonti dal ministero del Lavoro che spiegano come «a questi si aggiungerebbero 30 milioni di euro del ministero del lavoro e che darebbero così una possibilità al commissario giudiziale di avere il tempo di presentare un piano su tutto perimetro operativo dell’azienda».

L’avvio del piano permetterebbe - spiegano le stesse fonti - «la continuità delle attività dei siti, tra cui quelli di Atessa, Tito e Asti, oltre al supporto salariale per i lavoratori siciliani». «Si sospetta - spiegano le fonti del ministero del lavoro - un mal celato calcolo

politico per far ricadere la responsabilità di una vicenda che dura 10 anni sull'attuale Governo».

© Riproduzione riservata