Assoimpresa, nasce in Sicilia la Federazione amministratori di condominio

Saranno presentate martedì 11 giugno la federazione siciliana e quella palermitana degli amministratori di condominio di Assoimpresa (Fiac), di recente costituite e guidate rispettivamente da Nunzio Zarcone e Dario Montevago.

La presentazione di Fiac Assoimpresa Sicilia e Fiac Assoimpresa Palermo si terrà a partire dalle ore 16 in via XX Settembre 64, a Palermo. "Sarà un momento di confronto sulle problematiche del settore – dice Mario Attinasi, presidente nazionale di Assoimpresa – ma anche un modo per rendere pienamente operative la Fiac Sicilia e la Fiac Palermo. Quello degli amministratori di condomini è un comparto in continua evoluzione, con tante criticità da affrontare ma anche opportunità da cogliere: Assoimpresa è pronta a offrire il suo contributo, continuando il suo radicamento sul territorio".

